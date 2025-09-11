Açık 17ºC Ankara
Dünya
AA 11.09.2025 00:17

Katar, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye'nin ofis müdürünün İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı

Katar, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed'in, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı.

Katar, Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye'nin ofis müdürünün İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı

Katar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Salı günü Hamas Siyasi Bürosu mensuplarının bulunduğu bir yerleşim birimine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Cihad Riyah Hasan Lebed'in kimliği teyit edilmiştir." denildi.

Açıklamada, bakanlığın kaza mahallindeki ekiplerinin, çeşitli yerlerde insan cesetleri parçaları bulduğu ve Katar Afet Mağduru Kimliklendirme Ekibi'nin şu anda bunları doğru bir şekilde teşhis etmek için çalıştığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, bakanlığın gelişmeleri izlemeye devam edeceği ve "doğrulanır doğrulanmaz" resmi kanallardan yeni gelişmeleri duyuracağı dile getirildi.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, Katar'daki liderlerinin ve müzakere heyetinin İsrail'in suikast girişiminden kurtulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, İsrail'in saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi'nin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

