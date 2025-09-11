Gemide kumar oynayan adam, borcu ödememek için gemiden atladı

Yetkililere göre Jey Xander Omar Gonzalez-Diaz, Royal Caribbean’a ait Rhapsody of the Seas gemisi San Juan Limanı’na yanaştığında denize atladı.

Jet skiyle denizdeki yolcuyu fark eden kişiler Gonzalez-Diaz’ı kıyıya çıkardı. Burada yapılan kontrolde üzerinde 14 bin 600 dolar nakit bulundu.

Hazırlanan iddianamede, Gonzalez-Diaz’ın gemide toplam 16 bin 710 dolar borcu olduğu, bu borcun neredeyse tamamen kumar ve oyun harcamalarından kaynaklandığı belirtildi.

“Vergiden kaçmak için bildirmedim”

Soruşturmayı yürüten federal ajan Gabriel Santiago’nun raporuna göre Gonzalez-Diaz, sorgusunda İspanyolca olarak “Üzerimdeki parayı beyan etmek istemedim çünkü vergi ödeyeceğimi sandım” dedi.

Savcılık, yolcunun ABD dışından getirilen 10 bin doların üzerindeki nakit parayı bildirmemekle suçlandığını açıkladı.

Royal Caribbean sessiz kaldı

Royal Caribbean Group sözcüsü, olayla ilgili yorum yapmazken, “Soruşturma sürdüğü için yetkililerle iş birliği halindeyiz, şu an daha fazla bilgi paylaşamıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Gonzalez-Diaz’ın avukatına ise henüz ulaşılamadı.