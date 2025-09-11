Açık 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NBC News 11.09.2025 06:59

Gemide kumar oynayan adam, borcu ödememek için gemiden atladı

Karayipler’de bir yolcu gemisinde yaklaşık 16 bin dolar kumar borcu yapan bir yolcu, Puerto Riko’da gemiden denize atladı. Federal savcılık, yakalanan yolcu hakkında para kaçırma suçlaması yöneltti.

Gemide kumar oynayan adam, borcu ödememek için gemiden atladı

Yetkililere göre Jey Xander Omar Gonzalez-Diaz, Royal Caribbean’a ait Rhapsody of the Seas gemisi San Juan Limanı’na yanaştığında denize atladı.

Jet skiyle denizdeki yolcuyu fark eden kişiler Gonzalez-Diaz’ı kıyıya çıkardı. Burada yapılan kontrolde üzerinde 14 bin 600 dolar nakit bulundu.

Hazırlanan iddianamede, Gonzalez-Diaz’ın gemide toplam 16 bin 710 dolar borcu olduğu, bu borcun neredeyse tamamen kumar ve oyun harcamalarından kaynaklandığı belirtildi.

“Vergiden kaçmak için bildirmedim”

Soruşturmayı yürüten federal ajan Gabriel Santiago’nun raporuna göre Gonzalez-Diaz, sorgusunda İspanyolca olarak “Üzerimdeki parayı beyan etmek istemedim çünkü vergi ödeyeceğimi sandım” dedi.

Savcılık, yolcunun ABD dışından getirilen 10 bin doların üzerindeki nakit parayı bildirmemekle suçlandığını açıkladı.

Royal Caribbean sessiz kaldı

Royal Caribbean Group sözcüsü, olayla ilgili yorum yapmazken, “Soruşturma sürdüğü için yetkililerle iş birliği halindeyiz, şu an daha fazla bilgi paylaşamıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Gonzalez-Diaz’ın avukatına ise henüz ulaşılamadı.

ETİKETLER
Kumar
Sıradaki Haber
ABD'de sandviç 'yenilebilir silah' kabul edildi, fırlatan hakim karşısına çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:35
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
08:33
Bakan Güler, Vietnam'da askeri törenle karşılandı
08:32
Bilim kurgu filmi değil: Telepatiye yakın giyilebilir teknoloji üretildi
08:04
Göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor: 52 gözaltı
08:29
Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu
06:59
ABD'de sandviç 'yenilebilir silah' kabul edildi, fırlatan hakim karşısına çıktı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ