Brent petrolün varili 63,70 dolardan işlem görüyor

Küresel ekonomik büyüme endişeleri ve ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı, petrol fiyatlarını baskılamaya devam ederken, fiyatlar haftanın son işlem gününde yukarı yönlü ivmelendi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) Nisan 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin 2025 için günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 510 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Geçen yılki üretim ise 13 milyon 210 bin varil olarak kaydedilmişti.

Ayrıca, küresel petrol arzının bu yıl günlük 104 milyon 100 bin varil, talebin ise 103 milyon 640 bin varil olması bekleniyor. Arz ve talep arasındaki farkın az olması, piyasada fiyatları yukarı yönlü baskılayan temel etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

ABD, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olarak küresel piyasalarda belirleyici rol oynuyor. Ancak 2025'e ilişkin üretim tahmininin beklentilerin altında kalması, arzda sınırlı bir artış olacağına işaret ediyor. Bu gelişme, küresel petrol piyasalarında fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Uzmanlar, ABD üretimindeki revize düşüş ve küresel arz-talep dengesindeki bu hassasiyetin, gelecek dönemde petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekleyebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki uzun süreli ticaret anlaşmazlığının küresel ticaret hacmini daraltması ve ticaret rotalarını bozması, küresel ekonomik büyümeye olumsuz yansıyacağı beklentisiyle petrol talebine yönelik endişeleri artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Nisan'da ticaret ortaklarına uyguladığı ağır gümrük vergilerini geçici olarak askıya almasına rağmen, 10 Nisan'da Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 145'e çıkarmasıyla gerilim tırmandı. Çin ise buna karşılık olarak ABD mallarına uygulanan tarifeleri yüzde 84'e yükselttiğini açıkladı. Pekin yönetimi yaptığı açıklamada, bu adımlara karşı "sonuna kadar mücadele edeceklerini" belirtti.

Stoklardaki artışta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ ülkelerinin üretim kısıntılarını gevşetmelerinin, OPEC dışı ülkelerde üretimin artmasının ve petrol talebindeki büyümenin yavaşlamasının etkili olacağı değerlendiriliyor.

Buna göre, küresel petrol stoklarının 2025'in ikinci çeyreğinde günlük ortalama 600 bin varil, ikinci yarısında ise günlük ortalama 700 bin varil yükseleceği tahmin ediliyor. Söz konusu artışın 2026'da da benzer hızda sürmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,56 doların direnç, 60,17 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.