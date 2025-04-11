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Dünya
AA 11.04.2025 10:00

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 10'u aynı aileden, 12 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında 10'u aynı aileden, en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 10'u aynı aileden, 12 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve kuzeyindeki Beyt Lahya'ya düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail uçaklarının Han Yunus'ta "El-Fera" ailesine ait bir evi bombaladığı ve aileden 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Beyt Lahya'nın batısındaki Atatra bölgesinde de Filistinlilerin toplandığı bir noktaya İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının yaptığı saldırıda ise 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

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