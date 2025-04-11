Hafif Kar Yağışlı -0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NBC News 11.04.2025 08:12

Güney Afrika'daki helikopter kazasından penguen sorumlu tutuldu

Güney Afrika'da ocak ayında meydana gelen bir helikopter kazasının sorumlusunun, karton bir kutu içindeki penguen olduğu açıklandı.

Güney Afrika'daki helikopter kazasından penguen sorumlu tutuldu

Yakın zamanda yayınlanan bir hükümet raporuna göre, Robinson R44 Raven II tipi helikopterdeki bir yolcu, içinde penguen olan kutuyu tutuyordu.

Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi'nin açıklamasına göre, kutunun kayması sonucu kaza yaşandı.

Helikopter yaklaşık 15 metre yükseklikteyken, karton kutu sağa doğru kayarak pilotun döngüsel pitch kontrol koluna düştü.

Raporda, bunun üzerine hava aracının yuvarlandığı, rotor kanatlarının yere çarptığı ve helikopterin sağ tarafı üzerine düştüğü ifade edildi.

Kazada, "Hava aracındaki yolcuların hiçbiri yaralanmazken, penguen de zarar görmedi" denildi.

Kazanın, ülkenin güneydoğu kıyısı açıklarında bir hava araştırması yapmak üzere yapılan bir gezi sırasında Bird Adası'nda meydana geldiği bildirildi.

Raporda, penguenin neden helikopterde olduğuna dair bir bilgi verilmezken, yalnızca araştırmayı yürüten bir uzmanın penguenin geri getirilmesini istediği ve pilotun bunu kabul ettiği belirtildi.

Havacılık otoritesi, pilotun kargo ile ilgili uygun prosedürleri izlemediğini tespit etti.

Pilotun bir inceleme yaptığı ancak "risk değerlendirme formunda penguenin karton bir kutu içinde taşınma niyetini belirtmeyi ihmal ettiği" kaydedildi.

Otorite, "Penguen için güvenli bir muhafaza olmaması tehlikeli bir durum yarattı" uyarısında bulundu.

Raporda, havacılık otoritesi, kazanın güvenlik kurallarına uymanın önemini açıkça gösterdiğini vurguladı.

ETİKETLER
Güney Afrika Havacılık
Sıradaki Haber
OpenAI'den Elon Musk’a karşı dava: Yapay zeka gücünü ele geçirme girişimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:28
Oscar ödüllerine yeni bir kategori eklendi
07:24
Kadıköy'de apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
07:18
OpenAI'den Elon Musk’a karşı dava: Yapay zeka gücünü ele geçirme girişimi
07:14
ChatGPT'ye 'hafıza' güncellemesi: Kişiselleştirilmiş sohbet deneyimi dönemi başlıyor
07:09
Bilim insanlarından dikkat çeken keşif: Akciğer kanseri riskiyle beslenme arasında bağlantı olabilir
07:10
Mars'ın altında yaşam olabilir mi? Yeni sismik veriler umut verdi
Musk protestosunda Tesla parçalandı
Musk protestosunda Tesla parçalandı
FOTO FOKUS
İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ