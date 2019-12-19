2025'te Avrupa Birliği üyesi olması perspektifi bloke edilen Sırbistan, çareyi Batı Balkanlar'da arıyor.

Çözülmemiş sorunlara rağmen, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile "Mini Schengen" projesi başlatıldı.

Ancak projede somut adım atılamıyor.

Kuzey Makedonya, Mini Schengen'in, aralarında Bosna Hersek'in de bulunduğu 6 ülkeyi kapsaması gerektiğini savunuyor.

Bu haliyle, Sırbistan'ın öncülük yaptığı girişime, Bosna Hersek karşı çıkıyor.

Projenin faaliyete geçirilmesi halinde Sırbistan'ın siyasi hedeflerine ulaşmış olacağını ifade eden Aliya Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Admir Mulaosmanoviç, "Mini Schengen'in iyi hazırlanmadığına inanıyorum. Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması varken Mini Schengen'e ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Projenin Avrupa Birliği'ne alternatif olmadığını kaydeden Mulaosmanoviç, "Stratejik olarak Avrupa-Atlantik entegrasyonu üzerinde çalışıyoruz. Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya katılmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber