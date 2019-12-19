PG&E elektrik şirketi, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çıkan yangının sorumlusu olduğu gerekçesiyle, 1,7 milyar dolar tazminat cezasına çarptırıldı.

Milyar dolarlık tazminat cezasından sonra, elektrik şirketi iflas başvurusunda bulundu. Şirket, hatalı çektiği hatlar yüzünden ABD tarihindeki en büyük orman yangının baş sorumlusu olarak kabul ediliyor.

PG&E’nin hatalı elektrik hatları çekmesi nedeniyle, geçen yıl Kaliforniya’nın kuzeyinde çıkan yangında, ABD tarihin en ölümcül facialarından biri yaşanmış, 86 kişi hayatını kaybetmişti.

PG&E ocak ayında 30 milyar doları bulan yangın tazminat talepleri nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Ardından operatör aralık başında yaptığı duyuruda kurbanlar için 13,5 milyar dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Şirket, haziran ayından önce iflas yasasından yararlanarak tazminatı iflas fonundan ödemeyi amaçlıyor. Ancak bu anlaşmanın uygulanabilmesi için ihtisas mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor.

Kaynak: İHA