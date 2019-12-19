York Dükü Prens Andrew, hakkındaki cinsel içerikli iddiaların ardı ardına gelmesi hem İngiltere hem de dünya gündeminden düşmüyor.

Kanada’nın Dartmouth kentinde bir lisenin velileri ‘Prens Andrew’ olan lisenin isminin değişmesini talep etti.

Lise müdürü velilerin iddialar nedeniyle “kızgın” olduğunu ve “Prensin artık toplumun değerlerini yansıtmayacağına inandıklarını” açıkladı.

Veliler lisenin isminin acilen değiştirilmesini istiyor.

Ne olmuştu?

York Dükü Andrew, taciz amaçlı insan kaçakçılığı yapma ve fuhuş ağı oluşturma suçuyla tutuklanan iş adamı Jeffrey Epstein ile irtibatı nedeniyle baskı altındaydı.

Baskılara dayanamadı, kamu görevlerinden çekildi.

Prens, Epstein’ın kurbanlarına "sempati duyduğunu" ve polise "yardım etmeye istekli" olduğunu ifade etti.

Mülakatın ardından Prens'in vakfı için mali destek veren birçok büyük şirket ve kuruluş, desteğini çektiğini açıklamıştı.

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunma ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklanan Epstein, ağustos ayında hücresinde ölü bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber

