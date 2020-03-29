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Bolivya'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bolivya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.
Devlet Başkanlığı Bakanı Yerko Nunez ve Sağlık Bakanı Anibal Cruz, düzenledikleri basın toplantısında, ülkenin Santa Cruz eyaletinde 78 yaşında bir kadının COVID-19 nedeniyle öldüğünü duyurdu.
COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin önemine vurgu yapan Nunez, halka birlik ve evde kalması çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Cruz da virüsün hastaya, yurt dışından gelen bir yakınından bulaştığını söyledi.
Nüfusu 11 milyonu aşan Bolivya'da şu ana kadar 81 kişide COVID-19 görüldü.
Etiketler: vaka ölüm koronavirüs covid-19 bolivyaSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 20:18
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