5 ay arayla iki ayrı Boeing 737MAX tipi yolcu uçağı düştü, 347 kişi öldü.

Çin bu uçakları seferden kaldırdı, hava sahasını 737MAX'lere kapattı. Ardından bir çok ülke de bu yönde kararlar aldı.

Bu gelişmelerle sarsılan Amerikan Boeing firması, şimdi tazminat davalarını göğüslemeye hazırlanıyor.

Etiyopya'daki uçak kazasında eşini kaybeden Fransız kadın Boeing'e 276 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

İlk hamle Çin'den geldi

Havayolu şirketleri de tazminat taleplerini iletmeye başladı.

Çin'in en büyük 3 havayolu şirketi 737 MAX modellerine getirilen sefer yasağı ve bundan kaynaklanan gecikmelerden dolayı Boeing firmasından tazminat talep etti.

Çin'de 96 adet 737 MAX tipi uçak seferden çekilmiş durumda.

Hangardan bekletilen her uçağın yol açtığı günlük zarar 15 bin dolar civarında.

THY üst yönetimiyle bir araya gelecekler

Amerikan Boing Firması da 737 MAX'lere ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı Kevin McAllister, görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor.

McAllister, THY üst yönetimiyle bir araya gelecek.

Toplantıda, THY'nin uçuşuna izin vermediği 12 MAX tipi uçak ve gelecekteki siparişlerin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber



