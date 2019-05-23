İsimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Beyaz Saray'a, Orta Doğu’ya 10 bin asker gönderilmesi ve İran'ın potansiyel tehditlerine karşı savunma güçlerinin artırılmasını kapsayan bir plan sunacağını söyledi.

Beyaz Saray’ın Pentagon’un istediği güçlerin hepsini mi yoksa bir kısmını mı onaylayacağının belli olmadığı ve planla ilgili nihai kararın henüz alınmadığı aktarıldı.

ABD'li yetkililer ayrıca, planın İran'dan gelen herhangi bir yeni tehdide tepki olarak ortaya çıkmadığını, bölgedeki güvenliği artırmayı amaçladığını vurguladı.

Gönderilmesi planlanan birliklerin savunma amacı taşıdığını belirten yetkililer, bölgeye yeni Patriot füze sistemleri ile savaş gemileri gönderilmesi ve İran'ın izlenmesi çabalarının arttırılması konularının tartışılacağını ifade etti.

Daha önce de CNN, Pentagon’un Beyaz Saray’a Orta Doğu’ya binlerce ABD askeri gönderilmesini öngören bir plan sunacağını aktarmıştı.

ABD-İran gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

BAE, farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında 12 Mayıs'ta sabotaja uğradığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan da ülkenin doğu bölgesindeki rezervlerden, batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna 14 Mayıs'ta drone saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AP