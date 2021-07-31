Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine bugün gerçekleştirilen saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybettiğinin ve yaralılar bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Afganistan'da barışın sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi için çaba gösteren BM'yi hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden memurun ailesine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Havan saldırısı

BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bulunan ofisine düzenlenen havan saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmişti.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, Herat'taki ofisin muhalif grupların havanlı saldırısına uğradığı açıklanmıştı.