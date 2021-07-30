Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
SEC Çinli şirketlerden daha fazla bilgi isteyecek
[Fotoğraf: Getty]
SEC, ABD'de halka açılmak isteyen Çinli şirketlere yönelik incelemelerin artacağını duyurdu.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Çin hükümetinin Çin merkezli şirketlere denizaşırı ülkelerde sermaye artımı konusunda yeni kısıtlamalar getirdiğini hatırlattı.
Gensler, Çin'deki son gelişmeler doğrultusunda SEC uzmanlarından Çin merkezli şirketlerden daha fazla açıklama talep etmelerini istediğini ifade etti.
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