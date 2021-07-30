Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle ülkesinin yardıma hazır olduğunu açıkladı.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarda hayatını kaybedenler için Türkiye hükümeti ile halkının acısını paylaştıklarını ve onların yanında olduklarını söyledi.
We stand with the govt & people of Turkey & share in their sorrow at the tragic loss of life in the wildfires tragedy. Pakistan stands ready to offer any help that the Turkish govt & people may need at this difficult time. https://t.co/cb30nZiZjo— Imran Khan (@ImranKhanPTI) July 30, 2021
Han, bu zor zamanda Türkiye'nin ihtiyaç duyabileceği her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.
Etiketler: Pakistan Orman Yangını
Son Haberler
- 00:37
- 00:37
- 00:31
- 00:28
- 00:12
Sıradaki Haber
ABD’de bir kadının aracında çocuk cesetleri bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz