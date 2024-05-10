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Eğitim
TRT Haber 10.05.2024 19:10

Yeni müfredat taslağına 67 binin üzerinde görüş ve öneri geldi

Milli Eğitim Bakanlığınca 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında kamuoyunun görüş ve önerisine sunulan yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş ve öneri bildirildi. Müfredat taslağı ise 1 milyon 662 bin 780 kez indirildi.

Yeni müfredat taslağına 67 binin üzerinde görüş ve öneri geldi

Milli Eğitim Bakanlığınca tüm öğretim kademelerindeki derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında askıya çıkarıldı.

26 Nisan tarihinde kamuoyunun görüşüne açılan ve askı süresi 1 hafta olarak belirlenen yeni müfredat taslağı, görüş ve önerilerin gelmeye devam etmesi nedeniyle sistem 10 Mayıs'a kadar açık tutuldu.

Bakan Tekin'in tüm eğitim paydaşlarını katkı sunmaya davet ettiği müfredat taslağına askı süresince 67 bin 284 görüş iletildi, taslak 1 milyon 662 bin 780 kez indirildi.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş ve öneriler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca titizlikle değerlendirilecek.

Tüm bu aşamaların ardından son şekline ulaşacak olan yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli olarak uygulanmaya başlanacak.

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