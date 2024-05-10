Eğitimde engel yok

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yürütülen eğitim çalışmalarıyla, özel gereksinimli bireylerin sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak, üst öğrenime, meslek alanlarına hazırlamak ve üretken bireyler olabilmeleri hedefleniyor.

Süreç tanılama ile başlıyor

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitim ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrenciler ihtiyaçları ve eğitsel performansları doğrultusunda en uygun eğitim ortamlarına yönlendiriliyor.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerini olağan gelişim gösteren akranlarıyla aynı eğitim ortamlarında kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürmeleri esas olmakla birlikte bu bireylere yönelik özel eğitim okulları veya özel eğitim sınıfları da açılarak eğitime erişimleri sağlanıyor. Okul ortamındaki eğitime katılamayan öğrenciler ise açılan hastane sınıflarından ve evde eğitim hizmetlerinden faydalanabiliyor.

“Düşünülmek önemli”

4 yaşındaki Afra da evde eğitim hizmeti alan çocuklardan biri. Afra’nın annesi Demet Güneri yaşadıkları zorlu süreçleri şu sözlerle anlatıyor:

Afra dört beş aya kadar normal gelişim gösteren bir bebekti aslında. Sonra tamamen gelişimi durdu. Sıkıntı olduğunu fark ettik. Doktorlara götürdük. Genetik bir testle Afra'da doğuştan iars sendromu adı verilen çok nadir bir hastalığı olduğu ortaya çıktı.Doktorumuz bize devamlı eğitimle kapanmayacak bir aramızın olmadığını söyledi. Rehberlik Araştırma Merkezi'ne başvurdum. O günden beri evde eğitim alıyoruz.

Haftanın her günü eve gelen öğretmeni ile gelişimini sürdüren Afra’nın eğitiminden de bahseden Güneri:

Öğretmenimiz Sümeyra Hanım Afra’yı tanıdı ve kendisini alıştırdı. Üç veya dört ders sonra biz adapte olmuştuk hocamıza. Eğitim programımız da Afra’ya göre şekilleniyor. Bir gün boyama yapıyoruz. Kesme, biçme yapıyoruz. Bir gün oyun hamuru ile el kaslarını geliştirecek tarzda şeyler. Bir gün kitap okuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir kolaylık sağladı. Bir kere düşünülmek önemli. Herhangi bir ücreti de yok. Bu da bizim için çok iyi oldu.

“Gelişimine çok katkısı oldu”

Aldıkları evde eğitim hizmetinin henüz çok uzun bir süre geçmemesine rağmen faydalarını gördüğünü dile getiren Güneri:

Afra evde eğitim almaya başladıktan sonra daha çok dışarıya dönük oldu, bilişsel destek açısından da daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Aynı zamanda dil gelişimine de çok destek oldu. Yani Afra iki üç kelimeden fazla söyleyemezken şimdi on beş yirmi kelimeye kadar söylüyor.

“Çocuklarımız için ne yaparsak az”

Özel gereksinimli bireylere verilen eğitim hizmetlerini sorduğumuz Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Bakanlık bünyesinde tamamen ücretsiz şekilde sunulan hizmetlere dair şu bilgileri verdi:

Çocuklarımızın okul öncesi dönemden başlamak suretiyle 27 yaşına kadar bizim özel eğitim kurumlarımızda eğitim hizmeti alması mümkün. 11 bin 199 öğrencimiz evde eğitim alıyor. 584 öğrencimiz de hastane ortamlarında eğitim alıyor. Çocuklarımız için ne yaparsak az, bakanlığımız bu konuda olabilecek bütün profesyonel yolları bilimsel gelişmeleri de takip edecek şekilde sunmaya çalışıyor. Nasıl herhangi birini eğitiyorsak o çocuklarımızı da bu şekilde eğitiyoruz. Ne kadar fazla farkındalık ve bilinç olursa özel eğitim o kadar fazla amacına ulaşır.