İstanbul’da üretilen sülünler doğaya kazandırılıyor

İstanbul Polonezköy’de bulunan Sülün Üretim İstasyonu 2007 yılından bu yana, sayıları azalan sülünleri tekrar doğal yaşama kazandırıyor.

Kurulduğundan beri 90 bini aşkın sülün üretimi yapılan istasyonda, 45 bin 600'den fazla sülün doğaya bırakıldı.

Sulak alanlarda, ağaçlık yerlerde, ekili alanların çevresinde ve çalılıklarda yaşayan sülünler, mart sonu ve nisan ayında yumurtlama dönemine girerek yumurtalarını bıraktı.

Civcivlerin mayıs ayı içerisinde yumurtalarından çıkması bekleniyor. Özel alanlarda büyütülen yavruların, ağustos ve eylül aylarında doğaya bırakılmaları planlanıyor.

İstasyon özel gözetim altında

Anadolu’nun doğal türlerinden olan sülünler, Doğu Karadeniz, Orta ve Batı Karadeniz bölgeleri ile Marmara bölgesinde, bitki türlerine göre çeşitlilik gösteriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren istasyonun ilk damızlıkları Samsun Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'ndan getirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tülay Özçelik Aşçıoğlu, alanda bulunan sülünlerin özel bir bölümde tutulduğunu söylüyor:

“14 hektarlık alanda bulunan üretim istasyonumuzun etrafı tel örgülerle çevrilidir. Kanatlı hayvanlar hastalığa karşı oldukça hassas oldukları için burası ziyaretçilere kapalıdır ve personellerimiz tarafından kamera sistemleriyle takip edilmektedir.”

Biyolojik çeşitlilik arttırılıyor

Her yıl binlerce sülün üretilen istasyonda bugün 620 dişi, 145 erkek olmak üzere toplam 765 sülün bulunuyor.

İstasyonun içinde bulunduğu Polonezköy Tabiat Parkı’na girişin ziyaretçilere kapalı olduğunu belirten Aşçıoğlu, öğrencilerin ise özel izinle merkeze alınabildiklerini söylüyor. Öğrencilerin yaban hayvanlarını daha yakından tanımalarına ve doğayı deneyimlemelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtiyor.

Tülay Özçelik Aşçıoğlu, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği konularında farkındalık yaratarak çevre bilincini geliştirmeyi misyon edindiklerinin de altını çiziyor:

“Biyolojik çeşitliliğin sürdürebilmesini amaçlıyoruz. Eğitimlerimizde bilinçli avlanmanın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Sülün salımları genellikle öğrencilerle ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılarak yaban hayatının korunması ile ilgili farkındalık yaratılmaya çalışıyoruz.”