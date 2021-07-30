Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 23:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın başı vergilerle dertte
ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın başı vergileri sebebiyle yine ağrıyor.
ABD Adalet Bakanlığı Eski Başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarının Kongre'ye sunulmasını istedi.
Adalet Bakanlığı yeterli gerekçe olduğunun altını çizerek Gelir İdaresi'nin bağlı olduğu Hazine Bakanlığı'ndan kayıtları Temsilciler Meclisi'ndeki ilgili komiteye sunmasını istedi.
"Ulusal güvenlik meselesi"
Trump'ın başkanlığı döneminde benzeri talepler, dönemin Hazine Bakanı tarafından reddedilmişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın vergi kayıtlarının ulusal güvenlik meselesi olduğunu ve Amerikalıların gerçeği öğrenmesi gerektiğini söyledi.
Trump, Başkanlığından önceki dönemde gelir vergisini eksik ödemekle suçlanıyor.
Etiketler: Donald Trump ABD
Son Haberler
- 23:49
- 23:42
- 23:43
- 23:31
- 23:32
Sıradaki Haber
G20 Kültür Bakanları toplantısı: Roma Bildirisi kabul edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz