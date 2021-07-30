ABD Adalet Bakanlığı Eski Başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarının Kongre'ye sunulmasını istedi.

Adalet Bakanlığı yeterli gerekçe olduğunun altını çizerek Gelir İdaresi'nin bağlı olduğu Hazine Bakanlığı'ndan kayıtları Temsilciler Meclisi'ndeki ilgili komiteye sunmasını istedi.

"Ulusal güvenlik meselesi"

Trump'ın başkanlığı döneminde benzeri talepler, dönemin Hazine Bakanı tarafından reddedilmişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın vergi kayıtlarının ulusal güvenlik meselesi olduğunu ve Amerikalıların gerçeği öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Başkanlığından önceki dönemde gelir vergisini eksik ödemekle suçlanıyor.