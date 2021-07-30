G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde bir araya gelen G20 Kültür Bakanları ve ilgili uluslararası kuruluşların temsilcileri, hükümetlere koronavirüs salgını sonrası kurtarma stratejilerine, kültür, kültürel miras ve yaratıcı sektörlerin de dahil edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Roma'da gerçekleştirilen G20 Kültür Bakanları toplantısının ardından açıklanan "Roma Bildirisi"nde, COVID-19 salgınından ağır şekilde etkilenen ülke ekonomileri ve toplumların dayanıklılığı ve yenilenmesini teşvik etmede kültürün önemli bir rol oynadığı, yeniden harekete geçmenin temeli olduğu vurgulandı.

Sektörleri destekleme vurgusu

Kültürel ve yaratıcı sektörlerin önemli iş ve gelir kaynağı olduğuna dikkati çekilen bildiride, bu sektörlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak; onları salgın krizinde destekleme ve iyileşme için kültürün dönüştürücü gücünü açığa çıkarmanın önemine değinildi.

Bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları hatırlatılarak, kültürel miras varlıklarının yok edilmesi ve yasadışı ticaretinin ciddi suç ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı. Bu hususta, ortak ve koordineli eylemlerin güçlendirilmesinin altı çizildi.

Ayrıca risk altındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik etkili, sürdürülebilir, kapsayıcı ve eşgüdümlü yönetim modellerinin güçlendirilip, geliştirilmesine de ihtiyaç olduğu kabul edildi.

Pandemi sonrası kurtarma stratejilerine sektörler dahil edilecek

Roma Bildirisi'nde hükümetlere, kültürün ve yaratıcı ekonominin kalkınma süreçlerine entegre edilmesi ve ayrıca kültürü, sosyal uyum, istihdam, yenilik, çevre, insan hakları gibi daha geniş politikaların ayrılmaz bir parçası olarak tanınması çağrısı yapıldı.

Bildiride, pandemi sonrası kurtarma stratejilerine, kültür, kültürel miras ve yaratıcı sektörlerin de dahil edilmesi tavsiye edildi.