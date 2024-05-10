Dışişleri'nden Brezilya'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı

Bakanlık, Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Brezilya'da meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ortaya çıkan ağır hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Brezilya Hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Eyalete bağlı sivil savunma biriminden yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 107'ye, kayıpların sayısının 136'ya çıktığı, yaralı 374 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirilmişti.