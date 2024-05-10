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Gündem
TRT Haber 10.05.2024 14:33

Okullarda şiddetin önlenmesi için çalışmalar hızlandı

Öğretmene şiddete yönelik verilecek cezayı artıracak kanun teklifi, gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, teklifin haziranda yasalaşmasını öngördüğünü söyledi.

Okullarda şiddetin önlenmesi için çalışmalar hızlandı

Okullardaki şiddet vakalarının önüne geçmek için caydırıcı cezalar getiren düzenlemede sona gelindi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılacak değişiklikle cezalar ağırlaştırılacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, değişiklikleri kapsayan kanun teklifinin gelecek hafta Meclis'e sunulabileceğini, haziranda da yasalaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

Bakan Tekin, şiddet olaylarında hapis cezasının ertelenmeyeceğini ifade etti. 

Teklife göre, öğretmenlere yönelik şiddet içeren olaylarda verilecek ceza, yüzde 50 oranında artırılacak. Özel okulda çalışan öğretmenler de kamu görevlisi sayılıp yasadan yararlanacak. 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk gündeme ilişkin değerlendirme yaptı. 

Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Öğretmen kanuna koyduğumuz madde ile öğretmenlerimize yönelik şiddette cezaların yüzde 50 artırıcı bir madde koyuyoruz. Bu fiili işleyenlerin hafif cezalarının ertelenmesi hükümleri vardı. Biz öğretmenlerimize yönelik bu cezaların ertelenmesinin engellenmesini istedik. Öğretmene şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanmasını istiyoruz.

Son olarak sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımızın da yaptıkları işin kamu görevlisi gibi kabul edilip devlet okullarındaki öğretmenlerimiz gibi yukarıdaki saydığım hususlar gibi değerlendirilmesi sağlanacak. Okullarımızdaki güvenlik görevlisi sayısını artırıp daha güçlü bir mekanizma kuracağız. Bize ulaşan taşkınlık söz konusu olmadı.

"Öğretmene şiddet için yasal düzenlemenin Haziran ayı başında yasalaşacağını düşünüyoruz"

Biz en az öğretmen arkadaşlarımız kadar bu sürecin işleyişinden rahatsızız ve gerekli tedbirleri alacağız. Ben öğretmenlerimizin hukukunu korumak anlamında şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz, öğretmen arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Kesinlik buna müsaade etmeyeceğiz.

Yasal düzenleme şu anda ilgili kurullarla görüşülüyor. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilmiş olur. TBMM'nin takvimine göre Haziran ayı başında yasalaşacağını düşünüyoruz.

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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yusuf Tekin
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