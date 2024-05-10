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Gündem
TRT Haber 10.05.2024 11:57

17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

17 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor...

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 10 PKK'lı terörist ve Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.

 

ETİKETLER
Irakın Kuzeyi PKK/KCK PKK/YPG Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele
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