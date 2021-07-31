Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün'den Türkiye'ye destek mesajı
[Fotoğraf: Getty]
Ürdün orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'nin yanında olduğunu dair yazılı açıklamada bulundu.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, Türkiye’deki yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Fayiz, Ürdün'ün, kardeş Türk halkının bu zor gününde yanında olduğunu söyledi.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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