Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.03.2025 21:30

BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasının ardından 124 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatması ve "tahliye emirleri" vermesinin ardından yaklaşık 124 bin kişinin tekrar yerinden edildiğini bildirdi.

BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasının ardından 124 bin kişi yerinden edildi
[Fotograf: AA]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in en son Refah'ta verdiği "tahliye emrinin" ardından Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 14'ünün "yasaklı bölgeye" dönüştüğünü aktaran Dujarric, saldırıların ardından sadece birkaç günde yaklaşık 124 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

Dujarric, insanların yürüyerek El-Mavasi bölgesine doğru gittiğini ve hastanelere sığınmaya çalıştığını ifade etti.

Katil İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Katil İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç ettiriyor

Su ve hijyen hizmetlerinde de büyük sorun yaşandığını aktaran Dujarric, insanların bazen günlerce ellerini bile yıkayacak su bulamadığını belirtti.

Dujarric, İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasının ayrıca eğitim faaliyetlerinin de hemen hemen tümünün askıya alınmasına sebep olduğunu, geçen hafta 3 okulun da saldırılar nedeniyle zarar gördüğünü duyurdu.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Birleşmiş Milletler, Gazze'de mevcudiyetini azaltma kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:51
Trump, karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini söyledi
22:34
Ukrayna: Rus ordusunun, Sumi'ye düzenlediği saldırıda 74 kişi yaralandı
22:18
Soykırımcı İsrail, Gazze'de yeni bir "tahliye emri" yayımladı
22:16
DMM'den sosyal medyadaki asılsız iddialara karşı 5 dilde paylaşım
21:56
İsrail İskan Bakanı Goldknopf, başbakan yardımcılığını bıraktı
21:53
Kassam Tugaylarının paylaştığı videodaki esirler: Yeni saldırılar sonumuz olacak
İngiltere’de koronavirüsten hayatını kaybedenler anıldı
İngiltere’de koronavirüsten hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
Güney Afrika'da hava gösterisinde uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti
Güney Afrika'da hava gösterisinde uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ