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Dünya
AA 24.03.2025 18:43

ABD'de yaklaşık 1,3 milyon Ford kamyonet için inceleme başlatıldı

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), mekanik bir sorun nedeniyle yaklaşık 1,3 milyon Ford kamyonete yönelik inceleme başlatıldığını bildirdi.

ABD'de yaklaşık 1,3 milyon Ford kamyonet için inceleme başlatıldı
[Fotograf: Reuters]

NHTSA'dan yapılan açıklamada, incelemenin 2015-2017 model F-150 kamyonetlerini kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu araçlarla ilgili olarak, sürüş sırasında herhangi bir uyarı veya sürücü müdahalesi olmadan, beklenmedik ve istenmeyen şekilde şanzımanın daha düşük bir vitese geçtiğine dair 138 tüketici şikayeti alındığı aktarıldı.

Beklenmedik vites küçültmenin aracın ani ve hızlı bir şekilde yavaşlamasına neden olduğu belirtilen açıklamada, bazı şikayetlerde de vites küçültme sırasında aracın arka tekerleklerinin geçici olarak kilitlendiği, bunun da aracın kontrolünün kaybına yol açarak kaza ve yaralanma riskini artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda yaklaşık 1,3 milyon Ford F-150 kamyonetine yönelik inceleme başlatıldığı aktarıldı.

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