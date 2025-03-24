Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.03.2025 18:40

Çin ve Tayland, ortak deniz tatbikatı yapacak

Çin ve Tayland'ın, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde ortak deniz tatbikatı yapacağı duyuruldu.

Çin ve Tayland, ortak deniz tatbikatı yapacak
[Fotograf: Reuters]

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde, Çin'in Guangdong eyaletinin Canciang şehri açığında düzenleneceği aktarıldı.

Açıklamada, tatbikatın, "terörle mücadele taktikleri, ortak deniz hücum operasyonları ve denizaltılara karşı muharebe eğitimine" odaklanacağı kaydedildi.

Tatbikatın iki ülke donanmaları arasındaki 6'ncı benzeri faaliyet olduğu vurgulanan açıklamada, pratik işbirliği ve ortak operasyon kabiliyetlerini artırmanın hedeflendiği aktarıldı.

ETİKETLER
Çin Tayland
Sıradaki Haber
Gazze'deki hükümet: İsrail, tüm insani yasaları hiçe sayıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:25
İstanbul'da gıda denetimleri sıklaştırıldı
18:45
ABD'de yaklaşık 1,3 milyon Ford kamyonet için inceleme başlatıldı
18:43
Mısır, Gazzelilerin yerinden edilmesini kabul ettiği iddialarını bir kez daha yalanladı
18:42
Rusya: Ukrayna, Belgorod'daki doğal gaz dağıtım istasyonuna saldırı düzenledi
18:36
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:34
Saraçhane'de polisi tehdit eden şüpheli Kocaeli'de yakalandı
İngiltere’de koronavirüsten hayatını kaybedenler anıldı
İngiltere’de koronavirüsten hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ