Çin ve Tayland, ortak deniz tatbikatı yapacak

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın, Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde, Çin'in Guangdong eyaletinin Canciang şehri açığında düzenleneceği aktarıldı.
Açıklamada, tatbikatın, "terörle mücadele taktikleri, ortak deniz hücum operasyonları ve denizaltılara karşı muharebe eğitimine" odaklanacağı kaydedildi.
Tatbikatın iki ülke donanmaları arasındaki 6'ncı benzeri faaliyet olduğu vurgulanan açıklamada, pratik işbirliği ve ortak operasyon kabiliyetlerini artırmanın hedeflendiği aktarıldı.