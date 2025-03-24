Gazze'deki hükümet: İsrail, tüm insani yasaları hiçe sayıyor

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde devam eden soykırım, vahşi saldırılar, dökülen kanlar ve boğucu ablukanın gölgesinde, işgal devleti İsrail, sınır kapılarını kapatma, aç bırakma, sudan mahrum bırakma ve imha politikalarıyla 2,4 milyondan fazla Filistinliye karşı günlük olarak sistematik suçlar işlemeye devam ediyor ve tüm uluslararası ve insani yasaları açıkça hiçe sayıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 23 gündür Gazze Şeridi'ne girişleri kapatmaya ve temel malzemelerin girişini engellemeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in günlük 600 yardım tırı ile 50 yakıt tırının Gazze'ye girişini engellediği, bunun da özellikle sağlık ve hizmet sektörleri olmak üzere çeşitli hayati sektörlerde "korkunç bir felakete yol açtığı" vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde zorla aç bırakma politikası uygulamaya devam ettiği, mutfak tüpü eksikliği nedeniyle onlarca fırının kapandığı, unun tamamen tükenmek üzere olduğu aktarıldı.

Ayrıca hastane jeneratörleri için yedek parça, temel ilaçlar, tıbbi malzemelerin girişini kasıtlı olarak engelleyen İsrail'in, yüzlerce cerrah ve sağlık çalışanının bölgeye girişine de izin vermeyerek binlerce hastanın hayatını tehdit ettiği kaydedildi.

İsrail yardımları engelliyor

Mart ayının başında, Gazze’de 42 gün süren ateşkesin ilk aşaması sona erdi. Ancak İsrail, ikinci aşamaya geçmeyi reddetti ve savaşı sonlandırmadı.

Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail, Gazze’ye giriş çıkışları yeniden kapatarak insani yardımları durdurdu. Bunun, Hamas’ı baskı altına almak için açlığı bir silah olarak kullanma stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Hamas ise İsrail’in ateşkes anlaşmasına uyması gerektiğini vurgulayarak uluslararası toplumdan derhal ikinci aşama müzakerelerine başlanmasını talep ediyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 82'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 408'e yükseldi.