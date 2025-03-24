Guterres, BM barış operasyonlarının ciddi engellerle karşılaştığını belirtti

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in başkanlığında, BM'nin barış operasyonlarının mevcut durumlara daha uygun hale getirilmesine ilişkin oturum düzenlendi.

Guterres, burada yaptığı konuşmada, BM barış operasyonlarının dünyanın en çaresiz bölgelerindeki insanları ve toplulukları koruduğunu, bu operasyonların, barışı koruma misyonları ile özel siyasi misyonları kapsadığını söyledi.

BM barış operasyonlarının faaliyet alanlarının erken uyarı sistemlerinden önleyici diplomasiye, barış inşasından barış anlaşmalarının denetlenmesine ve sivillerin korunmasına kadar geniş bir yelpazeyi içerdiğini kaydeden Guterres, ateşkes müzakerelerinin sahada uygulanmasına, seçim desteğinden gözlemci misyonlarına kadar birçok kritik görevi yerine getirdiklerini anlattı.

"BMGK'nin en önemli araçlarından biri"

Guterres, "Bu operasyonlar, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak adına Konseyin elindeki en önemli araçlardan biri olarak öne çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

"Ancak barış operasyonları, yeni yaklaşımlar gerektiren ciddi engellerle karşı karşıyadır." diyen Guterres, savaşların giderek daha karmaşık ve ölümcül hale geldiğini, daha uzun sürdüğünü ve küresel ve bölgesel dinamiklerle iç içe geçtiğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri, dünya genelinde müzakere yoluyla uzlaşmaya varmanın her zamankinden daha zor hale geldiğine dikkati çekti.

Barış operasyonlarının ulusal sınırları aşan tehditlerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Guterres, terör ve aşırıcı gruplar, organize suç örgütleri, yeni teknolojilerin silah olarak kullanılması ve iklim değişikliğinin etkilerinin BM'nin yanıt verme kapasitesini zorladığını kaydetti.

Jeopolitik bölünmelerin de barışı baltaladığını vurgulayan Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası hukuk, insan hakları ve BM Şartı'na yönelik ihlallerin cezasız kalması, kaygı verici bir boyuta ulaşmıştır. Ülkeler ve bölgeler arasında ve hatta içinde güven duygusu giderek azalmaktadır. Tüm bu zorluklar ve daha fazlası, çatışmaların alevini körüklemekte, barışı sağlama çabalarını sekteye uğratmaktadır."

Guterres, Gelecek Paktı kapsamında barış operasyonlarının tüm yönleriyle gözden geçirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü, bunun barış operasyonlarının "bugünün koşullarına" uygun hale getirilmesi için somut öneriler sunmayı amaçladığını bildirdi.

Konseye "barış operasyonları konusundaki ayrılıkları ve anlaşmazlıkları aşmaları için" çağrıda bulunan Guterres, barış operasyonlarının ve sahada görev yapan kadın ve erkek personelin ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği "tutarlı ve birleşik siyasi desteğin" sağlanmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.