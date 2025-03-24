Katil İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 208'e yükseldi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında Filistinli gazeteci Husam Şebat'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de bir gazetecinin daha öldürülmesiyle birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 208'e yükseldiği ifade edildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ile Arap Gazeteciler Federasyonu başta olmak üzere tüm basın yayın kurumlarına "Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecilere karşı işlenen bu sistematik suçların kınanması" çağrısı yapılan açıklamada, "İsrail ve ABD ile soykırım suçuna ortak olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeleri, bu zalimce ve alçakça suçun sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.