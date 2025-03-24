Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.03.2025 16:44

Katil İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 208'e yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 208'e çıktı.

Katil İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 208'e yükseldi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında Filistinli gazeteci Husam Şebat'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de bir gazetecinin daha öldürülmesiyle birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 208'e yükseldiği ifade edildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ile Arap Gazeteciler Federasyonu başta olmak üzere tüm basın yayın kurumlarına "Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecilere karşı işlenen bu sistematik suçların kınanması" çağrısı yapılan açıklamada, "İsrail ve ABD ile soykırım suçuna ortak olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeleri, bu zalimce ve alçakça suçun sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir gazeteci daha hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:47
DMM'den "göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarına yalanlama
16:45
Bakan Yerlikaya, pamuk şekeri satan engelli gence yardım eden polisleri tebrik etti
16:41
Meteoroloji'den "çöl tozu" uyarısı: Kronik hastalar dışarı çıkmamalı
16:29
Samsun'da kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
16:03
Kızılay'dan Ramazan ayında milyonlarca ihtiyaç sahibine destek
15:56
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir gazeteci daha hayatını kaybetti
Ramazan Bayramı öncesi ekiplerin tatlı denetimleri yoğunlaştı
Ramazan Bayramı öncesi ekiplerin tatlı denetimleri yoğunlaştı
FOTO FOKUS
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ