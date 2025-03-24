Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.03.2025 15:55

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir basın mensubunun daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir gazeteci daha hayatını kaybetti

"Filistin El-Yevm" televizyonunun haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda, Filistin El-Yevm muhabiri Muhammed Mansur, eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de bir gazetecinin daha öldürülmesiyle birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 207'ye yükseldiği ifade edildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonu başta olmak üzere tüm basın yayın kurumlarına "Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecilere karşı işlenen bu sistematik suçların kınanması" çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ve ABD ile soykırım suçuna ortak olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeleri, bu zalimce ve alçakça suçun sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyoruz."

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Alman ilaç şirketi Bayer, ABD’de Roundup davasında 2,1 milyar dolar ödemeye mahkum edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:47
DMM'den "göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarına yalanlama
16:47
Katil İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 208'e yükseldi
16:45
Bakan Yerlikaya, pamuk şekeri satan engelli gence yardım eden polisleri tebrik etti
16:41
Meteoroloji'den "çöl tozu" uyarısı: Kronik hastalar dışarı çıkmamalı
16:29
Samsun'da kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
16:03
Kızılay'dan Ramazan ayında milyonlarca ihtiyaç sahibine destek
Ramazan Bayramı öncesi ekiplerin tatlı denetimleri yoğunlaştı
Ramazan Bayramı öncesi ekiplerin tatlı denetimleri yoğunlaştı
FOTO FOKUS
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ