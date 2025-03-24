Rusya: Ukrayna, Belgorod'daki doğal gaz dağıtım istasyonuna saldırı düzenledi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna, 22 Mart'ta Belgorod bölgesinde bulunan doğal gaz dağıtım istasyonuna saldırı gerçekleştirdi.

İHA'larla düzenlenen saldırı sonucu istasyonda hasar oluştuğuna işaret edilen açıklamada, istasyonun faaliyete devam edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, ABD'ye iletilenler de dahil olmak üzere yaptığı açıklamaların aksine Kiev rejimi, Rusya'daki enerji altyapısına yönelik saldırıları kasıtlı olarak planlamaya, hazırlamaya ve gerçekleştirmeye devam ediyor." denildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart’ta yaptığı görüşmenin ardından, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.