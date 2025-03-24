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Dünya
AA 24.03.2025 18:42

Mısır, Gazzelilerin yerinden edilmesini kabul ettiği iddialarını bir kez daha yalanladı

Mısır, ekonomik yardım karşılığında Gazze'deki Filistinlilerin yerinden edilmesini kabul ettiği yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı.

Mısır, Gazzelilerin yerinden edilmesini kabul ettiği iddialarını bir kez daha yalanladı
[Fotograf: AA]

Mısır Enformasyon Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, Filistinli kardeşlerimizin zorla veya gönüllü olarak Gazze Şeridi'nden özellikle Mısır'a veya Gazze dışındaki herhangi bir yere gönderilmesine yönelik her türlü girişimi kesinlikle ve mutlak bir şekilde reddeden kararlı ilkeli tutumunu yinelemektedir." ifadelerine yer verildi.

Mısır'ın ekonomik yardım karşılığında Filistinlilerin yerinden edilmesi yönündeki tavrını değiştireceği yönündeki haberler reddedildi.

Açıklamada, yerinden edilmenin "Filistin davasının tasfiyesi" anlamına geldiği ve "Mısır'ın milli güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturduğu" vurgulandı.

İsrail medyasında, Mısır'ın Gazze'den 500 bin Filistinliyi "Gazze'nin yeniden inşası kapsamında" Kuzey Sina'da bir kente yerleştirmeye hazırlandığı yönünde haberler çıkmıştı.

Bu üzerine Kahire yönetimi, 21 Mart'ta söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

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