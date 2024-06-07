BM İsrail'i 'çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren' ülkeler listesine aldı

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İsrail ordusunu çocuklara zarar veren ülke ve kuruluşların kara listesine koyma kararına ilişkin resmi bildirim aldığını açıkladı.

Söz konusu kararın “şok edici ve yanlış” olduğunu savunan Erdan, BM Genel Sekreterinin “İsrail’e karşı nefretle hareket ettiğini” iddia ederek, “kara listeye alınan tek kişinin BM Genel Sekreteri olduğunu” ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail’in kara listeye alınmasına ilişkin karar hakkında X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Netanyahu, “BM, Hamas'ın saçma iddialarını benimseyerek bugün kendisini tarihin kara listesine koydu.” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun “dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu" iddia eden Netanyahu, BM Genel Sekreteri Guterres’in vereceği hiçbir kararın bunu değiştiremeyeceğini savundu.

Aşırı sağcı bakandan BM çalışanlarına yaptırım çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da X platformundan yaptığı açıklamada, kararı “utanç verici ve kötülük” olarak niteleyerek, “BM Genel Sekreterinin tarihte Yahudi karşıtı olarak anılacağını” savundu.

Katz, söz konusu kararın “İsrail'in BM ile ilişkileri açısından sonuçları olacağını” ifade etti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de kara listeye alınma kararının “benzeri görülmemiş bir utanç” olduğunu öne sürerek, İsrail’in “BM çalışanlarına yönelik yaptırımları da içeren sert bir tepki vermesi gerektiğini” savundu.

İsrail ordusunun kara listeye alınması kararı

Israel National News'in haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in, İsrail'in Washington'daki askeri ataşesi Tümgeneral Hedi Silberman'ı konu hakkında bilgilendirdiği kaydedilmişti.

Guterres’in, Silberman'a, Rusya ile terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram'ın yanı sıra İsrail'i de "çatışma bölgelerindeki çocuklara zarar veren ülke ve örgütlerin" yer aldığı kara listeye dahil etmeye karar verdiği belirtilmişti.

Habere göre, BM Genel Sekreteri Guterres'i bu adımdan vazgeçmeye ikna etmeye yönelik tüm çabaları başarısızlıkla sonuçlandığı bildirilen İsrail, gelecek hafta yayınlanacak kara listede yer alacak.

Listede İsrail devletinin adının açıkça geçmeyeceği ancak durumun sorumlusunun "İsrail ordusu" olarak tanımlanacağı tahmin ediliyor.

Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor veya yaralanıyor

BM raporlarına göre, Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle yüzyüze olduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki çocukların 8 aydır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kabus yaşadığını belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 245 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son bir günde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 77 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 221 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 731'e, yaralı sayısının 83 bin 530'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.