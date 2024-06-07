Gazze’de yıpratma savaşı başladı mı?

Gazze’de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırıları, 36 binden fazla masum Filistinli'nin hayatını kaybetmesine, binlercesinin ise yaralanmasına yol açtı.

Tel Aviv, Gazze’nin kuzeyinden başlayarak en güneydeki Refah’a kadar olan bölgeleri işgal etti. 1,5 milyondan fazla Filistinli evlerini terk ederek Mısır sınırına göç etmek zorunda kaldı. Başta ABD olmak üzere birçok Batılı müttefikinin ısrarlı taleplerine rağmen son olarak Refah İsrail ordusunun saldırılarına maruz kaldı.

Ancak durum, çatışmaların yalnızca bu küçük kasabaya odaklanacağı anlamı taşımıyordu.

Zira, İsrail ordusu daha önce Hamas ve diğer direniş gruplarından temizlediğini iddia ettiği birçok bölgeye yine asker soktu. Binlerce masumu katlettiği Cebaliye Mülteci Kampı ve Zeytun Mahallesi, tanklarla dönen İsrail ordusunun büyük kayıp verdiği yerlerin başında geldi.

Her ne kadar İsrail’deki savaş kabinesinin lideri Başbakan Binyamin Netanyahu Hamas’ın askeri tugaylarının birçoğunun imha edildiğini iddia etse de, sahadaki gerçeklik ve ordunun kayıplarındaki artış bunu doğrulamıyor.

Hatırlanacağı üzere Netanyahu, Refah'ın altında, tüneller ve sığınaklardan oluşan bir ağ içinde, dört Hamas taburunun sağlam kaldığını söylemişti.

Bu iddialar İsrail içerisinde de ciddi şekilde sorgulanıyor.

Örneğin İsrail Meclisi Knesset üyesi Amit Halevi, 24 Hamas tugayının tamamının Gazze'de hala mevcut olduğunu ve bunlardan bir tanesinin bile yok edilmediğini söyledi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun halka yalan söylediğini belirtti.

İsrail'in Kanal 14 kanalıyla yaptığı röportajda Halevi, Hamas'ın kararlılığına ek olarak İslami Cihad hareketinin hala varlığını sürdürdüğünü ve "bize onun ortadan kaldırıldığı konusunda yalan söylediklerini" ekledi.

Reuters'in bir raporuna göre bu açıklamalar, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki eski çatışma alanlarına geri dönmesiyle birlikte İsrail'in devam eden saldırılarının hedeflerine ilişkin endişeleri arttırdı.

Yıpratma savaşı: İsrail çamura saplanır mı?

İsrail medyasında Hamas ve diğer direniş gruplarının yenilgiye uğratılıp uğratılmadığı tartışması devam ederken Gazze’de yaşanacak bir yıpratma savaşı da sıkça konuşulmaya başlandı. Esasen İsrail saldırılarının 3’üncü ayında tartışmayı ilk gündeme alanlardan biri İsrailli askeri analist Nir Dvori’ydi.

Dvori, Hamas'ın ancak "yıpratma savaşıyla" yenilgiye uğratılabileceğini ifade ederek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savaş stratejisini değiştirmeye hazırlandığını iddia etti. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun analisti Dvori, ordunun yıpratma savaşı stratejini benimsediğini şu sözlerle öne sürdü:

"Hamas ancak yıpratma savaşıyla yenilgiye uğratılabilir. İsrail ordusunun Gazze saldırılarında strateji değişikliğinin arkasında yatan sebep, Hamas'ın muhtemel yenilgisinin hiçbir şekilde askeri operasyonla değil, uzun bir yıpratma savaşıyla sağlanacağı kanaatine varmasıdır."

Direniş tarafından konuyla ilgili ilk açıklama Hamas'ın Kahire'deki ateşkes müzakereleri heyetinin üyesi Zahir Cabbarin’den geldi.

Cabbarin, direnişin yakın gelecekte İsrail'e karşı "yıpratma savaşı yürütme" kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

[İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde. Fotoğraf: AA]

Hamas’ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde ise uzun bir yıpratma savaşına hazır olduklarını açıkladı.

"Halkımıza yönelik saldırıyı durdurma konusundaki tam kararlılığımıza rağmen, düşmanla uzun bir yıpratma savaşına hazırız."

İsrail'in kayıpları artıyor

Esasen Hamas ve diğer direniş grupları Gazze şehir merkezinde, kuzeyde ve Han Yunus’ta İsrail ordusuna karşı bir süredir sokak savaşı veriyor. İsrail ordusunun kayıplarını artıran bu çatışmalar, direnişin hala etkin olduğuna da işaret ediyor.

Her ne kadar çatışmaların ilk başlarında olduğu gibi Hamas’ın elinde yeteri kadar füze bulunmasa da hafif silahlar, tanksavar füzeleri, kendi üretimleri olan Yasin-105 roketleri konusunda elleri hala güçlü.

Londra merkezli Şarkul Avsat’a konuşan sahadaki kaynaklar, Gazze’de faaliyet gösteren hücrelerin, silah depolarının çoğunu kaybetmelerine rağmen hafif silahlar, bazı roket güdümlü el bombaları ve el yapımı patlayıcılar kullanarak İsrail güçlerini yormaya çalıştıklarını söylüyor.

El-Kassam Tugayları’nın paylaştığı videolar da yıpratma savaşının çoktan başladığının önemli göstergelerinden. İsrail güçleri, sokaklarda, evlerde ve araçlarda direniş grupları tarafından hedef alınıyor ve büyük kayıplar vermek zorunda kalıyor.

Filistinli kaynaklar yıpratma savaşının günün sonunda kendi lehlerine olacağını ve işgalci gücün büyük zayiatlar vererek geri çekileceğini söylüyor. Ancak 8 ayını dolduran çatışmalara rağmen Tel Aviv’de çekilmeye dönük net bir kararlılık yok. Aksine ordunun çekildiği bölgelere yeniden saldırılar düzenlenmeye başladı.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Maariv gazetesinde kaleme aldığı makalede, İsrail ordusunun savaş hedeflerine ulaşmaktan giderek uzaklaştığı ve Gazze’de çamura giderek daha fazla saplandığı uyarısında bulundu.

Brik, savaş uzasa bile İsrail ordusunun Hamas'ı devirecek güce sahip olmadığını söyledi.

İsrailli emekli general Tel Aviv’in savaşı sonlandıramamasının, savaşı yıllarca sürecek bir yıpratma savaşına dönüştüreceğini ve sonunda bölgesel bir savaş ihtimaliyle birlikte çöküşe yol açacağını ifade ederek, zamanla daha fazla küresel izolasyona maruz kalacağını belirtti.

Öte yandan İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Yesh Gvul, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden savaşı nedeniyle İsrail ordusunda hizmet etmeyi reddedenlerin sayısında benzeri görülmemiş bir artış olduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi'nde kara operasyonunun başladığı 27 Ekim'den bu yana direniş gruplarının operasyonları devam ederken, işgal güçleri ağır can ve malzeme kaybına uğradı.

İşgal ordusu, 7 Ekim'den bu yana 291 askerin öldüğünü, 1.831 askerin de yaralandığını açıklarken, İsrail kaynakları gerçek rakamların bundan daha yüksek olduğunu öne sürüyor.