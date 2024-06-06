Gazze'de yıkılan evlerin enkazında ABD yapımı mühimmat kalıntıları bulundu

İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarında yıkılan evlerin enkazındaki İsrail ordusunun kullandığı mühimmatların kalıntılaı görüntülendi.

Görüntülerde, üzerinde ABD ve ABD Savunma Bakanlığı kısaltması "DOD" yazılı roket ve mühimmat kalıntıları yer alıyor.

İsrail ordusunun kara saldırıları düzenlediği bölgelerde yaşayan Filistinliler, ilk kez ABD yapımı mühimmat kalıntısı bulmadıklarını, İsrail askerlerinin "karadan saldırdığı bölgelerde geniş çaplı yıkıma yol açmak için bunları kullandığını" belirtiyor.

İsrail Savunma Bakanlığından, 4 Haziran'da yapılan açıklamada, ABD'den 25 F-35 savaş uçağı satın alınmasını kapsayan anlaşmanın imzalandığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın nisan ayında imzaladığı dış yardım paketinde 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde İsrail'e 26 milyar dolar askeri destek yer almıştı.

Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 aydır sürdürdüğü saldırılardan, Tel Aviv yönetimine "koşulsuz destek sağlayan" ABD yönetimini sorumlu tutuyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 244 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 68 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 235 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 654'e, yaralı sayısının 83 bin 309'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının neden olduğu büyük yıkımın, Gazze'de "yaşama uygun olmayan bir ortam meydana getirdiği" açıklandı.

Gerçekleşen saldırılar sonucu yaklaşık 65 kanalizasyon pompasının durmasına ve yaklaşık 70 kilometre kanalizasyonun tahrip olmasına neden oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.