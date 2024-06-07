İsrail Gazze'de 10 Filistinliyi daha öldürdü

Gazze kentindeki El-Ehl-i Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi'ndeki Eş-Şema Camisi çevresinde bulunan Filistinli "Ebu Def" ailesinin evini hedef aldı.

Saldırı sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 ölü ve çok sayıda yaralı El-Ehl-i Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail bombardımanı bölgede şiddetli patlamaya neden oldu. Vurulan ev tamamen yıkılırken çevredeki binalarda da hasar oluştu.

Saldırı sonrası bölgeye gelen sağlık ve sivil savunma ekipleri vurulan evin ve çevredeki binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor veya yaralanıyor

BM raporlarına göre, Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ya öldürülüyor ya da yaralanıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle yüzyüze olduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki çocukların 8 aydır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kabus yaşadığını belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 245 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son bir günde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 77 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 221 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 731'e, yaralı sayısının 83 bin 530'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.

ABD yapımı bombaların parçaları tespit edildi

Amerikan CNN televizyonu, İsrail'in BM okuluna yönelik saldırısını uzmanlarla inceledi.

Saldırıya ilişkin görüntüleri inceleyen uzmanlar, ABD yapımı bombaların parçalarını tespit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'a söz konusu saldırıda Amerikan silahlarının kullanılıp kullanılmadığı sorusuna cevap vermemiş, İsrail hükümetini işaret etmişti.

İsrail ordusu o saldırıda, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı BM okulunu vurdu. 14'ü çocuk, 9'u kadın en az 40 Filistinli öldürüldü.

CNN Televizyonu geçen hafta da İsrail'in Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilere yönelik saldırısında ABD yapımı bombaların kullanıldığı duyurmuştu.