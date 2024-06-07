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Dünya
AA 07.06.2024 18:25

Putin: ABD'nin dünya ekonomisine 54,3 trilyon dolar borcu var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin “sömürüden” önemli miktarda para kazandığını belirterek, “Kamuya açık verilere göre, ABD'nin dünya ekonomisine 54,3 trilyon dolar borcu var.” dedi.

Putin: ABD'nin dünya ekonomisine 54,3 trilyon dolar borcu var
[Fotograf: Reuters]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen ana oturumda Rus ekonomisi ve gündemdeki çeşitli konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Bankası verilerine göre, Rusya’nın “Satınalma Gücü Paritesi” bakımından dünyanın dördüncü büyük ekonomisi haline geldiğini vurgulayan Putin, “Ancak lider konumumuzu sürekli güçlendirmemiz gerektiğinin farkındayız. Diğer ülkeler de yerinde durmuyor.” diye konuştu.

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Uluslararası ticaret konusunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Putin, “Yabancı ortaklarımızla birlikte, dış ticaret anlaşmalarında ulusal para birimlerinin kullanımını, bu tür işlemlerin güvenliğini ve verimliliğini artıracağız." ifadesini kullandı.

Putin, engellere rağmen Rusya’nın dünya ticaretinde önemli bir yer tutmaya devam ettiğine işaret ederek, Asya ile ticareti yüzde 60, Afrika ile yüzde 69 ve Latin Amerika ile yüzde 42 artırdıklarını söyledi.

ABD’nin küresel ekonomideki payının azaldığını anlatan Putin, bunun da küresel mali sistemdeki çok kutupluluğu desteklediğini dile getirdi.

“Bu sömürüden ciddi paralar kazanıyorlar”

Putin, dolar sayesinde ABD’nin güç kazandığını ancak yaptırım konusunda attığı adımlar nedeniyle küresel ekonomik aktivitede dolara yönelik güveni sarstığını ifade etti.

ABD’nin küresel mali piyasalardaki tekel konumunu suistimal ettiğini kaydeden Putin, “Bu sömürüden ciddi paralar kazanıyorlar. Kamuya açık verilere göre, ABD'nin dünya ekonomisine 54,3 trilyon dolar borcu var.” şeklinde konuştu.

Putin, ABD’nin tüketiminin, üretim seviyesini yılda 1 trilyon dolar aştığını ve bunun da “yeni bir tür sömürgecilik” olduğunu söyledi.

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