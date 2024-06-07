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Dünya
AA 07.06.2024 18:10

BM'den Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde artan şiddete karşı uyarı

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde şiddetin arttığını, 18 binden fazla kişinin yakın zamanda bu bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

BM'den Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde artan şiddete karşı uyarı
[Fotograf: DHA]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Ukrayna'daki insani duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya, 10 Mayıs'tan beri Harkiv bölgesinde artan şiddetin yoğun etkisine dikkati çekti.

Msuya, mayısta Ukrayna'da 174 sivilin öldürüldüğünü, bunların yarısının Harkiv'de kaydedildiğini belirterek, "Son haftalarda alışveriş merkezleri, evler, eğitim tesisleri, ofisler, parklar ve kamu ulaşım araçları vuruldu." dedi.

Yakın zamanada 18 bin 100 kişinin Harkiv bölgesinden ayrılmak zorunda kaldığını aktaran Msuya, yaklaşık 50 insani yardım örgütünün burada 12 bin kişiye yardım sağladığını açıkladı.

"Ukrayna'da 14,6 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyacı var"

Msuya, 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna genelinde 600'ü çocuk 11 bin sivilin öldürüldüğünü, 21 binden fazla sivilin yaralandığını belirtti.

"Ukrayna'da 14,6 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyacı var." diyen Msuya, BM'nin insani yardım programının yüzde 27'sinin fonlandığını söyledi.

Rusya'ya yönelik saldırıların da arttığına işaret eden Msuya, bunların da sivil ölümlerine ve altyapıda zarara neden olduğunu ifade etti.

Msuya, son haftalarda dünya genelinde tahıl fiyatlarında endişe verici şekilde artış olduğuna dikkati çekerek, Karadeniz'de güvenli seyrüsefer sağlanmasının önemine işaret etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 11-12 Haziran'da düzenlenecek "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı"nı memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Msuya, BMGK ve BM üyelerine nüfuzlarını kullanarak savaş kurallarına uyulması, barış inşa edilmesi ve Ukrayna halkının acılarına son verilmesi için gerekli çabayı sarf etmeleri çağrısında bulundu.

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