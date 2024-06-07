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Dünya
AA 07.06.2024 17:36

Biden, İsrail'e destekten ötürü ön seçimlerde kendi partisinden en az 500 bin oy kaybetti

ABD Başkanı Joe Biden'in, ülke genelinde yapılan ön seçimlerde kendi partisinden yarım milyondan fazla oyu, Gazze'ye saldırılarında İsrail'e verdiği destekten ötürü "kararsızlar" hareketine karşı kaybetti.

Biden, İsrail'e destekten ötürü ön seçimlerde kendi partisinden en az 500 bin oy kaybetti
[Fotograf: AFP]

4 Haziran'daki New Jersey, Montana, Güney Dakota ve New Mexico eyaletleri ile Washington DC'de gerçekleştirilen ülkedeki son ön seçimler sonrası İsrail'e desteğin Biden'a ne kadar oya mal olduğu ortaya çıktı.

The Hill'in haberine göre, ülkedeki son 4 eyalette yapılan seçimlerden sonra İsrail'e destek politikasından ötürü Biden'a karşı Demokrat Parti seçmenleri içinde başlayan"kararsız" oyu kullananların sayısı 500 bini geçti.

New Mexico'daki ön seçimlerde, Biden'a karşı"kararsız" oyu kullananlar sandıktan yüzde 10 çıkarken, New Jersey'de bu yüzde 9'u buldu.

Michigan'da 5 Mart'a yapılan ön seçimlerde, çoğu Arap kökenli 101 bin, Minnesota'da da 45 bin Demokrat seçmen, Biden'ı protesto için "kararsız" oyu vererek İsrail'e destek politikalarına tepki göstermişti.

ABD başkanlık seçimlerinde, bir eyalette birinci çıkan aday, rakiplerinin oy oranına bakılmaksızın o eyaletteki tüm delegeleri hanesine yazıyor.

Özellikle "salıncak eyalet" olarak bilinen, sandıktan çıkan oyların atbaşı gittiği eyaletlerde Müslüman seçmenlerin sayısı az olsa da seçim sonuçlarını belirlemede kilit rolü oynayabiliyor.

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