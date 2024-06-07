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Dünya
AA 07.06.2024 16:56

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 150'den fazla BM okulunu hedef aldığını açıkladı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 8 aydır sürdürdüğü saldırılarda Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren çok sayıda merkezin yanı sıra yerinden edilmiş Filistinlilerin barınması için tahsis edilen 150'den fazla okulu vurduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 150'den fazla BM okulunu hedef aldığını açıkladı
[Fotograf: Reuters]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma merkezi olarak kullandığı, Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait Esma Okulunu hedef alarak 3 Filistinlinin ölümüne 7'sinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Yerinden edilmiş Filistinlilerin barınması için ayrılmış UNRWA'ya ait onlarca tesis ve merkezin yanı sıra bu okulun hedef alınmasıyla barınma merkezi olarak belirlenen ve İsrail'in hedef aldığı UNRWA okulu sayısı 150'yi geçti." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in sivillerle dolu kalabalık barınma merkezlerini "asılsız ve yalan bahanelerle" hedef aldığına vurgu yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, sivil olması ve aynı zamanda BM kuruluşuna bağlı olarak BM bayrağını taşıması nedeniyle uluslararası insancıl hukuk kurallarının dayattığı hiçbir korumayı umursamıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun hedef aldığı merkezlerde yoğun kalabalıkların bulunması nedeniyle herhangi bir saldırının çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına yol açtığı aktarıldı.

Saldırıların kınandığı açıklamada, BM ve uluslararası toplumdan Gazze'nin her yerindeki sivilleri hedef alan ve yöneldikleri hiçbir yerde peşlerini bırakmayan İsrail'e karşı ciddi adım atmaları istendi.

Açıklamada, İsrail'in yanı sıra ABD de saldırılardan sorumlu tutularak Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) "insanlığa karşı işlenen suçlara karşı hukuki adımlar atma" çağrısı yapıldı.

Uluslararası Adalet Divanına (UAD) da seslenilen açıklamada, "İsrail'in saldırılarını durdurması, saldırıların başlangıcından bu yana işlenen tüm suçlardan dolayı kınanması için bir yargı kararı çıkarması" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu bir gün arayla 2 BM okulunu vurdu

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir okulu hedef almış, Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, saldırıda 3 Filistinlinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okulu bombalamıştı.

Saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmiş, 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 kişi de yaralanmıştı.

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