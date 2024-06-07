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Dünya
AA 07.06.2024 15:31

Joe Biden, Zelenskiy'den özür diledi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya nisan ayında sağlanan askeri yardımlarda aylar süren gecikmeden dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den özür diledi.

Joe Biden, Zelenskiy'den özür diledi

Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla Fransa'da bulunan iki lider, başkent Paris'te bir araya geldi.

Zelenskiy'e "yanınızdayız" mesajı veren Biden, Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu.

Öte yandan Biden, nisan ayında imzaladığı, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri destek öngören yardım paketinin ABD Kongresinden geçiş sürecinde aylar süren bir gecikme yaşanmasından dolayı Zelenskiy'den özür diledi.

Zelenskiy ise ABD'nin Ukrayna ile "omuz omuza vererek" destek sağlamaya devam edeceğine olan inancını yineledi.

Biden, yaklaşık 6 ay süren Ukrayna'ya yeni askeri destek çalışmalarının ardından 24 Nisan'da Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık yardım öngören paketi imzalamıştı.

ABD Kongresinde siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Ukrayna'ya sağlanması öngörülen 61 milyar dolarlık askeri destek paketinde gecikme yaşanmıştı.

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