Çok Bulutlu 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.06.2024 14:50

Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'daki meşru hedefleri vurma hakkının olduğunu söyledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın uluslararası hukuk çerçevesinde bu ülkedeki "meşru askeri hedefleri vurma hakkının olduğunu" belirtti.

Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'daki meşru hedefleri vurma hakkının olduğunu söyledi
[Fotograf: Reuters]

Yeni NATO üyesi İsveç'i ziyaret eden Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Stoltenberg, İsveç'in kolektif savunma ve güvenliğe farklı yollarla katkı sağladığını belirterek NATO'nun Ukrayna’ya sağladığı destek konusunda da "iyi ve güçlü" bir çerçeve oluşturmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Avrupa kıtası için güvenlik sorunu haline gelen Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmede bulunan Stoltenberg, "NATO'nun Ukrayna'ya uzun vadeli taahhüdü ne kadar güçlü olursa Ukrayna'daki savaş o kadar yakın zamanda bitebilir." dedi.

Stoltenberg ayrıca Ukrayna'nın "meşru müdafaa hakkı" olduğunu ve bu hakkın "saldıran taraf olan Rusya'nın topraklarındaki meşru askeri hedefleri vurmayı da içerdiğini" ifade etti.

Son zamanlarda başta Fransa ve Almanya olmak üzere Ukrayna’ya destek sağlayan batılı ülkelerden, bu ülkeye hibe ettikleri silahların Ukrayna dışında kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması yönünde açıklamalar yapılıyor.

ETİKETLER
NATO Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk dünyası için birlik mesajları verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Kastamonu'da sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 45 bin lira ceza
15:06
Bakan Şimşek: Afet sigortasını haziran sonunda devreye alıyoruz
15:03
İŞKUR 5 ayda 582 bin 667 kişinin istihdamına aracılık etti
14:59
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda kararname çıkarabilir
14:56
Gıda denetim verilerine "Tarım Cebimde" uygulamasından ulaşılabilecek
14:47
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk dünyası için birlik mesajları verdi
Antalya doğal yaşam parkı sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor
Antalya doğal yaşam parkı sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor
FOTO FOKUS
Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ