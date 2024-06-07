Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 42 kişi hayatını kaybetti

Zamfara Eyaleti Polis Komiseri Muhammad Shehu Dalijan, yaptığı açıklamada, eyaletin Zurmi bölgesine bağlı Magarya köyüne sabah erken saatlerde gelen yaklaşık 300 motosikletli silahlı çete üyesinin etrafa ateş açtıklarını belirtti.

Saldırıda 7'si polis 12 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini veren Dalijan, bölgeye takviye kuvvet gönderildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Ulusal basındaki haberlere göre silahlı çete üyeleri, Katsina eyaletine bağlı Dutsinma ve Safana köylerine de saldırdı.

İki köye yönelik saldırıda 30 kişinin öldüğü ve bazıları ağır çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Haberlerde köy sakinlerinin bir kısmının silahlı çete üyelerinin saldırıları nedeniyle evlerini terk ettikleri belirtildi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.