İsrail'in Gazze'de BM'ye ait bir okula düzenlediği saldırıda en az 3 Filistinli öldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kent merkezinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait bir okulu bombaladı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı BM okulunda saldırı nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı okuldan şu ana kadar 3 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, dün de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okulu bombalamış, saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.