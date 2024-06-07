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Dünya
TRT Haber 07.06.2024 11:40

CNN: İsrail sivilleri ABD bombalarıyla vurdu

"İsrail, Gazze'deki Birleşmiş Milletlere ait okulu ABD yapımı bombalarla vurdu" Söz konusu tespite, Amerikan CNN Televizyonunda yer verildi. Patlayıcı uzmanlarıyla incelenen saldırı görüntüleri, İsrail'in BM okuluna ABD yapımı bombalarla saldırdığını ortaya koydu.

"İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler de artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in katliamlarına mühimmat desteği veren ülkeleri bu sözlerle eleştirdi. "Suça ortak olmayın" çağrısı yaptı.

Erdoğan'ın uyarısının üzerinden bir gün bile geçmeden ABD basınında yer alan bir analiz Amerika Birleşik Devletlerinin İsrail'in suç ortağı olduğunu ortaya çıkardı.

Tespite Amerikan CNN televizyonunda yer verildi.

ABD yapımı bombaların parçaları tespit edildi

Amerikan CNN televizyonu, İsrail'in BM okuluna yönelik saldırısını uzmanlarla inceledi.

Saldırıya ilişkin görüntüleri inceleyen uzmanlar, ABD yapımı bombaların parçalarını tespit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'a söz konusu saldırıda Amerikan silahlarının kullanılıp kullanılmadığı sorusuna cevap vermemiş, İsrail hükümetini işaret etmişti.

İsrail ordusu o saldırıda, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı BM okulunu vurdu. 14'ü çocuk, 9'u kadın en az 40 Filistinli öldürüldü.

CNN Televizyonu geçen hafta da İsrail'in Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilere yönelik saldırısında ABD yapımı bombaların kullanıldığı duyurmuştu. 

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