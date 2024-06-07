Parçalı Bulutlu 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.06.2024 11:52

Almanların yüzde 40'ı Filistin'in devlet olarak tanınmasından yana

Almanya'da Filistin'in devlet olarak tanınmasını isteyenlerin oranının yüzde 40, Refah'a saldırıları nedeniyle İsrail'e yaptırımı destekleyenlerin oranının yüzde 51 olduğu bildirildi.

Almanların yüzde 40'ı Filistin'in devlet olarak tanınmasından yana
[Fotograf: Reuters]

Kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov tarafından yapılan ankete göre ülkedeki her 5 kişiden 2'si, Filistin'in devlet olarak tanınmasından yana.

Ankete katılanların yüzde 27'si Filistin'in devlet olarak tanınmasına karşı çıkarken yüzde 33'ü ise bu konuda kararsız olduklarını ifade etti.

Yüzde 51, İsrail'e yaptırımı destekliyor

Refah'a yönelik saldırılara ilişkin soru karşısında katılımcıların yüzde 51'i, AB'nin İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulamasını desteklediklerini vurguladı.

Katılımcıların yüzde 26'sı ise bu tür yaptırımlara tamamen ya da kısmen karşı olduklarını belirtti.

31 Mayıs ile 5 Haziran arasında yapılan ankete 2295 kişi katıldı.

Norveç, İspanya, İrlanda ve Slovenya, kısa süre önce Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman hükümetinin şu anda Filistin'i devlet olarak tanımayı planlamadığını açıklamıştı.

Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 79,92 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
BM, İsrail'i "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye alıyor
12:17
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
12:23
YKS maratonu başlıyor
12:08
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:06
İnşaat malzemesi sanayi üretimi arttı
11:57
İstanbul-Sivas YHT Hattı'nı 1 ayda 55 bin yolcu kullandı: Doluluk oranı yüzde 90
Kastamonu'da olta balıkçılarının yüzü istavritle güldü
Kastamonu'da olta balıkçılarının yüzü istavritle güldü
FOTO FOKUS
CNN: İsrail sivilleri ABD bombalarıyla vurdu
CNN: İsrail sivilleri ABD bombalarıyla vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ