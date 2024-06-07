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Dünya
AA 07.06.2024 17:39

Rusya, mahsulleri etkileyen don olaylarına karşı acil durum ilan etti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, mahsulleri etkileyen don olayları nedeniyle ülke çapında acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Rusya, mahsulleri etkileyen don olaylarına karşı acil durum ilan etti
[Fotograf: Reuters]

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından, ülkede bir süredir yaşanan donlar nedeniyle planlanan acil duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 11 bölgede yaşanan ve mahsulleri etkileyen don olayları nedeniyle acil durum ilan edildiği kaydedildi.

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, konuya ilişkin 27 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, don nedeniyle özellikle elma ağaçlarının etkilendiğini ve açığı kapatmak için elma ithal edebileceklerini söylemişti.

Rusya’nın özellikle merkezi bölgelerinde mevsim normallerinin altında soğuk hava gözlemlenirken, Tarım Bakanlığına göre don nedeniyle yaklaşık 830 bin hektar alandaki mahsuller zarar gördü.

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