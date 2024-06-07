ABD'de sıcaklıklar normalin 5 ila 8 derece üzerine çıkacak

ABD'nin Las Vegas kentindeki Ulusal Hava Durumu Servisinin (NWS) X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, hafta sonu ülkenin Batı bölgesinde sıcaklıkların daha da artacağı belirtildi.

Paylaşımda, Arizona eyaletinin Kingman bölgesi ile California eyaletinin Ölüm Vadisi ve Bishop bölgelerinde sıcaklığın normalin 5 ile 8 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Las Vegas, Texas ve Meksika sınırındaki bölgeler "aşırı sıcak" kategorisinde

Perşembe günü sıcakların 43,8 dereceye çıktığı Las Vegas'ta 2010'daki 43,3 derecelik rekorun kırıldığı hatırlatılan paylaşımda, ilerleyen günlerde sıcakların daha da artacağı aktarıldı.

Hava sıcaklığı riskini "çok sıcak" veya "aşırı sıcak" şeklinde kategorilendiren "HeatRisk"in haritasında, Las Vegas ve Ölüm Vadisi bölgeleri, Bracketville, Texas ve Meksika sınırındaki bölgeler "aşırı sıcak" kategorisinde gösterildi.