Zelenskiy Joe Biden ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Volodimir Zelenskiy, Fransa'nın başkenti Paris'te ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

İki lider, Ukrayna'nın savunma imkanları ile güvenlik alanında ikili anlaşma imzalanmasına yönelik hazırlık sürecini görüştü.

Cephe hattındaki durumla ilgili Biden'e ayrıntılı bilgi veren Zelenskiy, Ukrayna'nın günlük Rus saldırılarına karşı kendisini etkin bir şekilde savunabilmesi için Rusya'daki askeri hedefleri vurabilmesi gerektiğini savundu.

Zelenskiy, Harkiv bölgesi savunmasının güçlendirilmesi ve ABD'nin askeri yardım tedarikini hızlandırılmasının önemini vurgulayarak, "Desteğinizin devam edeceğine ve bizimle yan yana duracağınıza inanıyoruz. Bu halkımızın yalnız olmadığını, stratejik ortağımız olan sizlerle birlikte olduğumuzu hissetmesi için çok gereklidir." ifadesini kullandı.

Başkan Biden ise Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini belirterek, ABD Kongresi'nin Ukrayna için yardım kararından bu yana yenisi dahil olmak üzere 6 yardım paketinin açıklandığını aktardı.

Bugün 225 milyon dolar değerinde ek bir paketi imzaladığını ifade eden Biden, ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini yineledi.

Biden Zelenskiy'den özür diledi

Zelenskiy'e "yanınızdayız" mesajı veren Biden, Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurmuştu.

Öte yandan Biden, nisan ayında imzaladığı, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri destek öngören yardım paketinin ABD Kongresinden geçiş sürecinde aylar süren bir gecikme yaşanmasından dolayı Zelenskiy'den özür dilemişti.

Zelenskiy ise ABD'nin Ukrayna ile "omuz omuza vererek" destek sağlamaya devam edeceğine olan inancını yinelemişti.

Biden, yaklaşık 6 ay süren Ukrayna'ya yeni askeri destek çalışmalarının ardından 24 Nisan'da Ukrayna'ya 61 ve İsrail'e 26 milyar dolarlık yardım öngören paketi imzalamıştı.

ABD Kongresinde siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Ukrayna'ya sağlanması öngörülen 61 milyar dolarlık askeri destek paketinde gecikme yaşanmıştı.

BM'den Harkiv uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya, mayısta Ukrayna'da 174 sivilin öldürüldüğünü, bunların yarısının Harkiv'de kaydedildiğini belirterek, "Son haftalarda alışveriş merkezleri, evler, eğitim tesisleri, ofisler, parklar ve kamu ulaşım araçları vuruldu." dedi.

Yakın zamanada 18 bin 100 kişinin Harkiv bölgesinden ayrılmak zorunda kaldığını aktaran Msuya, yaklaşık 50 insani yardım örgütünün burada 12 bin kişiye yardım sağladığını bildirdi.

Msuya, 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna genelinde 600'ü çocuk 11 bin sivilin öldürüldüğünü, 21 binden fazla sivilin yaralandığını belirtti.