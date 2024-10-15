Açık 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.10.2024 21:39

BM: İsrail Gazze'ye bu ay insani yardımların üçte birinden azına geçit verdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ekim ayının ilk iki haftasında Gazze'ye giriş yapması planlanan ve yetkililerle koordine edilen 285 insani yardımın üçte birinden azına geçit verdiğini bildirdi.

BM: İsrail Gazze'ye bu ay insani yardımların üçte birinden azına geçit verdi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, İsrail'in ekim ayının ilk iki haftasında Gazze'nin kuzeyine 54 planlı insani yardım operasyonundan sadece birine geçit verdiğini duyurdu.

Dujarric, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik insani yardım operasyonlarının yüzde 85'ini engellediğini, diğerlerini ise güvenlik ya da lojistik nedenler göstererek iptal ettiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze geneline ise ekim ayı için planlanan ve koordine edilen insani yardım operasyonlarının üçte birinden azına geçit verdiğini ifade eden Dujarric, dağıtım için hemen hemen hiç gıda kalmadığına işaret etti.

Yakıt sağlanamaması halinde fırınların da tekrar kapanmak zorunda kalacağına dikkati çeken Dujarric, Gazze'nin kuzeyinden merkeze doğru yerinden edilmenin de baskıyı arttırdığını dile getirdi.

İsrail, açlığı silah olarak kullanıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler bombardıman ve sürgünün yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor.

Zira bölgeyi 2006'den bu yana abluka altında tutan İsrail, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı da 7 Mayıs'tan bu yana işgal altında tutuyor.

Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın işgal edilmesinin ardından İsrail'in, Gazze'ye girecek yardımları büyük oranda engellediği belirtiliyor.

Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail'in açlığı bölge halkına karşı silah olarak kullandığı ifade ediliyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Fransa: İsrail, UNIFIL'e saldırarak uluslararası hukuku açıkça ihlal etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:44
Filistin, İsrail "soykırımının" durdurulması için BM'ye acil müdahale çağrısını yineledi
22:41
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a son 24 saatte 146 hava saldırısı düzenledi
22:32
Esenler'de bir binanın çatısında kısmi çökme oldu
22:11
Galata Kulesi meme kanserine dikkati çekmek için pembeye büründü
22:01
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
21:39
Fransa: İsrail, UNIFIL'e saldırarak uluslararası hukuku açıkça ihlal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ